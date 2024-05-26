TCL تعود للمنافسة بهاتف متطور يعمل مع شبكات 5G

قررت TCL العودة للمنافسة في عالم أجهزة أندرويد، وأعلنت عن هاتف متطور قادر على العمل مع شبكات 5G الحديثة.

ويأتي هاتف TCL 50 5G بتصميم أنيق وهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP54، أبعاده (164.1/75.1/8.3) ملم، وزنه 183.5 غ.

وشاشته أتت IPS LCD بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (1612/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، ومعدل سطوعها 267 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الهاتف بنظام Android 14 قابل للتحديث إلى Android 15، ومعالج +Mediatek Dimensity 6100، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

إقرأ المزيد

والكاميرا الأساسية له أتت ثنائية العدسة بدقة (50+5) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير الفائق العرض، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 8 ميغابيكسل ولها القدرة على توثيق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية.

ودعمته TCL بمنفذ Nano-SIM وتقنيات eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5010 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واط.

المصدر: gsmarena