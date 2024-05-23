Motorola تطلق منافسا قويا لهواتف سامسونغ (فيديو)

كشفت Motorola عن هاتفها الذكي الجديد الذي طورته ليكون منافسا لهواتف "Galaxy-S" الجديدة من سامسونغ.

وحصل هاتف Moto G Stylus 5G بنسخته الجديدة على قلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة كما في هواتف "Galaxy-S" من سامسونغ، وهيكله أتى بأبعاد (162.6/74.8/8.3) ملم، وزنه 190 غ.

وشاشته جاءت من نوع P-OLED بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 1200 شمعة/م تقريبا.

يعمل الهاتف بنظام Android 14، ويمكنه الاتصال بشبكات 5G العالية السرعة بفضل شرائح الموديم الحديثة التي حصل عليها، كما جهّز بمعالج Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1، ومعالج رسوميات Adreno 710، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

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وكاميرته الأساسية جاءت ثنائية العدسة بدقة (50+13) ميغابيكسل، فيها عدسة macro وعدسة للتصوير العريض، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 32 ميغابيكسل ولها القدرة على توثيق فيديوهات 1080p بمعدل 60 إطارا في الثانية.

ودعمته Motorola بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 30 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي باستطاعة 15 واط.

المصدر: gsmarena