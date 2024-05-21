أبرز مواصفات هاتف Xiaomi الجديد

بدأت Xiaomi بالترويج لهاتفها الجديد الذي يتوقع له أن يحقق مبيعات ممتازة بفضل تقنياته المتطورة وسعره المنافس.

ويأتي هاتف Redmi Note 13R بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP53، أبعاده (168.6/76.3/8.3) ملم، وزنه 205 غ.

أما شاشته فأتت IPS LCD بمقاس 6.79 بوصة، دقة عرضها (2460/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها 396 شمعة/م تقريبا.

والكاميرا الأساسية له أتت ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل فيها عدسة macro وعدسة للتصوير العريض، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 8 ميغابيكسل ولها القدرة على توثيق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية.

يعمل الهاتف بنظام Android 14 مع واجهات HyperOS، ومعالج Qualcomm Snapdragon 4+ Gen 2، ومعالج رسوميات Adreno 613، وذواكر وصول عشوائي 6/8/12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت.

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ودعمته Xiaomi بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، تقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية بسعة 5030 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واط.

وسيطرح هذا الجهاز بألوان أساسية هي الأسود والأزرق والفضي، وستبدأ أسعار نسخه من 180 يورو تقريبا.

المصدر: gsmarena