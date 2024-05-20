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الكشف عن بعض مواصفات ساعات Galaxy Watch المنتظرة

العالم الرقمي و Social media

الكشف عن بعض مواصفات ساعات Galaxy Watch المنتظرة
Legion-Media
صورة أرشيفية
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تسعد سامسونغ لإطلاق جيلها الجديد من ساعات Galaxy Watch التي جهّزتها بمواصفات ممتازة لتنافس أحدث الساعات الذكية المطروحة حاليا.

وتشير التسريبات إلى أن سامسونغ ستطلق عدة إصدارات من ساعات Galaxy Watch 7 الجديدة، الإصدار الأول سيأتي بنسختين هما "SM-L300" و" SM-L305"، والإصدار الثاني سيأتي بنسختي "SM-L310" و"SM-L315"، ومن المحتمل أن تحصل جميع هذه النسخ على تقنيات للاتصال بشبكات Wi-Fi و+Wi-Fi ، وتقنيات eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية.

كما يفترض أن تطرح سامسونغ نسختي "SM-L700" و"SM-L705"، اللتين ستكونان الأغلى والأكثر تطورا من حيث المواصفات، وسيكون بإمكان هذه الساعات أيضا القدرة على الاتصال بشبكات الإنترنت عبر إقرانها بالهاتف الذكي أو من خلال الاتصال المباشر مع شبكات Wi-Fi، أو من خلال تقنيات eSIM.

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ومن المتوقع أن تحصل جميع نماذج Galaxy Watch 7 على ذواكر داخلية بسعة 32 غيغابايت، أي أنها ستكون مناسبة بشكل أفضل لاستعمال خدمات الخرائط وخدمات الاستماع للموسيقى مقارنة بساعات Galaxy Watch 6.

وتبعا لبعض مواقع الإنترنت فإن سامسونغ ستجهز الساعات المذكورة بمعالجات جديدة ستكون أكثر كفاءة، وأقل استهلاكا للطاقة بمعدل 50% مقارنة بمعالجات ساعات Galaxy Watch 6.

المصدر: ixbit

 

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