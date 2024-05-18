مواصفات هاتف Galaxy M35 الجديد من سامسونغ

بدأت سامسونغ بالترويج لهاتفها الجديد Galaxy M35 الذي جهّز بتقنيات ممتازة وسيطرح بسعر منافس.

ويأتي الهاتف بهيكل مقاروم للماء والغبار وفق معيار IP67، أبعاده (161.7/78/8.2) ملم، وزنه 209 غ.

وشاشته أتت من نوع Super AMOLED بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (2340/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 1000 شمعة/م تقريبا، وحميت هذه الشاشة بزجاج Corning Gorilla Glass Victus المقاوم للصدمات والخدوش.

والكاميرا لأساسية لهذا الهاتف أتت ثلاثية العدسة بدقة (50+8+5) ميغابيكسل، فيها عدسة لتصوير الفائق العرض، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 13 ميغابيكسل، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 4k بمعدل 30 إطارا في الثانية.

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يعمل الجهاز بنظام Android 14 مع واجهات One UI 6.1، ومعالج Exynos 1380، ومعالج رسوميات Mali-G68 MP5، وذواكر وصول عشوائي 6/8/12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

ودعمته سامسونغ بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 25 واط.

المصدر: gsmarena