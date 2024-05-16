Meizu تعود للمنافسة بواحد من أفضل الهواتف

كشفت Meizu عن هاتفها الجديد الذي يتوقع أن يلقى رواجا كبيرا في الأسواق العالمية بفضل تصميمه الأنيق وتقنياته المتطورة.

ويأتي هاتف Meizu 21 Note بتصميم خارجي شبيه بعض الشيء بتصاميم هواتف آيفون الجديدة، وحصل على هيكل متين محاط بإطار معدني، أبعاده (162.4/76.9/8.2) ملم، وحصل على حماية من الماء والغبار وفق معيار IP65.

أما شاشته فأتت LTPO OLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (2780/1264) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، ومعدل سطوعها 450 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات +HDR10.

يعمل هذا الهاتف بنظام أندرويد مع واجهات Flyme OS، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2، ومعالج رسوميات Adreno 740، وذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.

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وكاميرته الأساسية جاءت ثنائية العدسة بدقة (50+13) ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 8k، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 16 ميغابيكسل.

وجهّزته Meizu بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وشريحة NFC، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية بسعة 5500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 65 واط.

المصدر: gsmarena