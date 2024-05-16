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سوني تكشف عن أقوى هواتفها (فيديو)

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سوني تكشف عن أقوى هواتفها (فيديو)
Legion-Media
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كشفت سوني عن هاتف Xperia 1 VI الجديد الذي حصل على تقنيات وقدرات تصوير ممتازة.

ويأتي الهاتف بهيكل أنيق التصميم مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP65/IP68، أبعاده (162/74/8.2) ملم، وزنه 192 غ، وحمي بزجاج Gorilla Glass Victus 2 المقاوم للصدمات والخدوش.

وشاشته جاءت LTPO OLED بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (2340/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها 396 شمعة/م تقريبا.

يعمل الهاتف بنظام Android 14، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 المطور بتقنية 4 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 750، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

وكاميرته الخلفية جاءت ثلاثية العدسة بدقة (48+12+12) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير الفائق العرض، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 12 ميغابيكسل وقادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية.

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ودعمته سوني بمنفذين لشرائح الاتصال وتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية، ومنفذ USB Type-C 3.2، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبوصلة إلكترونية، بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 30 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي.

المصدر: gsmarena

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