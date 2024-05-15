Vivo تتحدى آبل وسامسونغ بهاتفها الجديد

كشفت vivo عن هاتف جديد حصل على مواصفات وكاميرات تجعله من بين أقوى المنافسين لهواتف آبل وسامسونغ.

ومن أكثر ما يميز هاتف vivo X100 Ultra هو كاميراته الممتازة، إذ حصل على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (200+50+50) ميغابيكسل فيها عدسة للتصوير الفائق العرض، كما زوّد بكاميرا أمامية بدقة 50 ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية.

وحصل الهاتف على هيكل أنيق التصميم مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP69/IP68، أبعاده (164.1/75.6/9.8) ملم، وزنه 229 غ.

أما شاشته فأتت من نوع LTPO AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (3200/1440) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 3000 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات HDR و Dolby Vision.

يضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف نظام تشغيل Android 14 مع واجهات OriginOS 4، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 المتطور، ومعالج رسوميات Adreno 750، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت و1 تيرابايت.

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وجهّزته Vivo بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.2، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبوصلة إلكترونية، وتقنيات لطلب النجدة عبر الأقمار الاصطناعية في الحالات الطارئة، وجهّزته ببطارية بسعة 5500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واط ، ويمكن شحن البطارية بشاحن لاسلكي سريع باستطاعة 30 واط.

المصدر: gsmarena