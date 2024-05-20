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آيفون تطور نموذجا مميزا من هواتف "iPhone 17"

العالم الرقمي و Social media

آيفون تطور نموذجا مميزا من هواتف
Legion-Media
صورة تعبيرية
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ذكرت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية أن آبل تعمل على تطوير هاتف آيفون بمواصفات خاصة، سيظهر مع باقي نماذج iPhone 17 العام القادم.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الهاتف المذكور سيحصل على هيكل رقيق مقارنة بهياكل هواتف آيفون الحالية، كما سيحصل على شاشة OLED  قد يتراوح مقاسها ما بين 6.12 و6.69 بوصة.

وسيحصل الهاتف المذكور على هيكل متين مصنوع من الألومينيوم، وعلى ميزة Face ID للتعرف على الوجوه، كما سيتغير فيه مكان الكاميرا الخلفية لتوضع في منتصف الواجهة الخلفية.

ومن المفترض أن يجهّز الهاتف بمعالج A19 الذي تطوره آبل لهواتف iPhone التي ستطرحها العام القادم.

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وتشير بعض المواقع إلى أن الهاتف الجديد الذي يحمل رمز D23، قد يكون خلفا لهواتف iPhone Plus التي لم تحقق الرواج الذي كانت تأمل آبل أن تلاقيه خلال العامين الأخيرين، كما أن الهاتف الجديد سيحصل على العديد من التقنيات المبتكرة التي تعمل آبل على تطويرها.

المصدر: 3dnews

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