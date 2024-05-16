غوغل تعلن عن نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي

كشفت غوغل خلال مؤتمر Google I/O عن نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي الذي طوّر ليقدم للمستخدمين سرعة كبيرة في معالجة البيانات.

وقال جوش وودوارد، نائب رئيس Google Labs التابعة لغوغل:" نموذج Gemini 1.5 Flash الجديد للذكاء الاصطناعي تم تطويره من أجل تنفيذ المهام التي تتطلب سرعة في الأداء. النموذج قادر على معالجة النصوص والصور والفيديوهات بسرعة عالية، وهذا يجعله مثاليا للتطبيقات التي تتطلب استجابات فورية في الوقت الفعلي، مثل التطبيقات المخصصة للتواصل مع المستخدمين والعملاء، وكذلك عمليات إنشاء الصور البسيطة بسرعة".

وتبعا لغوغل فإن النموذج الجديد يعد مناسبا أيضا للعمليات التي لا تتطلب استجابات فورية، إذ أنه قادر على تحليل كميات كبيرة من البيانات والنصوص والقيام بمهام الترجمة، كما أنه قادر على القيام بمهام إنشاء الرموز البرمجية.

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ويتوفر هذا النموذج حاليا في وضع المعاينة عبر خدمتي AI Studio وVertex AI، وسيتوفر قريبا عبر خدمات Google Workspace، وسيكون بالإمكان استعماله مع مستندات Gmail وPDF، وسيتمكن المشتركون في إصدار Gemini Advanced من الوصول إلى النموذج بـ 35 لغة.

المصدر: 3dnews