آبل تخطط لإدخال الذكاء الاصطناعي لأنظمة iOS 18

وقعت شركة آبل اتفاقية شراكة مع OpenAI لإدخال بعض وظائف ChatGPT في برمجيات أنظمة iOS 18 المنتظرة.

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وتبعا للمعلومات التي أوردتها وكالة "بلومبرغ" فإن الاتفاقية التي أبرمت مع OpenAI ستسمح لآبل بالحصول على وظائف ChatGPT لتستفيد منها في هواتف آيفون والعديد من أجهزتها الذكية الأخرى.

وفي حال نجاح المشروع المذكور فإن هواتف آبل ستحصل على العديد من ميزات الذكاء الاصطناعي، فمساعدات ChatGPT لها القدرة على تأليف النصوص وكتابة الملخصات أو الشعر وفقا لمواضيع يختارها المستخدم، كما يمكن الاستفادة منها في العديد من الأمور الأخرى مثل إنشاء وتعديل الصور.

وأشارت الوكالة إلى أن آبل تجري محادثات مع شركة غوغل أيضا، لدمج مساعدات Gemini الذكية في برمجيات هواتف آيفون، لكن لم يتم التوصل إلى أية اتفاقيات بين الشركتين بهذا الخصوص بعد.

وتبعا للتوقعات فإن آبل ستعلن عن أنظمة iOS 18 الجديدة خلال فعاليات مؤتمر المطورين Worldwide Developers Conference الذي سيعقد في الفترة ما بين 10 و14 يونيو القادم، وستطلق نسخا كاملة من هذه الأنظمة في سبتمبر أو أكتوبر العام الجاري.

المصدر: فيستي