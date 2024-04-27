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غوغل تضيف ميزة مهمة لتطبيق "Meet"

العالم الرقمي و Social media

غوغل تضيف ميزة مهمة لتطبيق
Legion-Media
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ذكرت بعض مواقع الإنترنت أن غوغل بدأت باختبار ميزة جديدة في تطبيق "Meet" قد تكون مفيدة للكثيرين من مستخدمي التطبيق.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الميزة الجديدة التي يتم اختبارها تدعى Switch here، وتمكن المستخدمين من التبديل ما بين الأجهزة المختلفة أثناء مكالمة الفيديو، أي أن المستخدم لم يعد بحاجة إلى إنهاء المكالمة في حال كان يريد التبديل ما بين الأجهزة المختلفة .

غوغل تضيف ميزة مهمة لتطبيق
workspaceupdates.googleblog.com

ففي حال بدأ المستخدم مكالمة الفيديو من خلال الحاسب المحمول على سبيل المثال، بات بإمكانه تحويل المكالمة إلى الهاتف أو الحاسب اللوحي، أو استعمال جهازين بنفس الوقت.

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وذكرت بعض مواقع الإنترنت أن الميزة الجديدة يتم اختبارها حاليا عند بعض مستخدمي تطبيقات "Meet" عبر الأجهزة التي تعمل بنظامي Android وiOS، نسخة الويب الخاصة بالتطبيق، ومن المفترض أن تتاح للمستخدمين حول العالم خلال الأسابيع القليلة القادمة.

المصدر: lifehacker.ru

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