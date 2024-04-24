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ميزة قد تهم الكثيرين تظهر في "واتس آب"

العالم الرقمي و Social media

ميزة قد تهم الكثيرين تظهر في
Globallookpress
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ذكرت بعض مواقع الإنترنت أن القائمين على تطبيق "واتس آب" بدأوا باختبار ميزة جديدة قد تكون مفيدة للكثيرين من مستخدمي التطبيق.

وتبعا لموقع WABetaInfo فإن الميزة الجديدة ستساعد المستخدمين على مشاركة الملفات دون الحاجة للاتصال بالإنترنت، أي أن المستخدم سيكون قادرا على إرسال الفيديوهات والصور لأي جهة اتصال في التطبيق ودون أن يكون جهازه أو جهاز الشخص المستقبل متصلا بالإنترنت.

وأطلق على الميزة الجديدة "People nearby" أو "الأشخاص القريبون"، وتعتمد في عملها على إرسال البيانات عبر شبكات البلوتوث كما في ميزة Fast Send في أجهزة أندرويد أو ميزة AirDrop في أجهزة آبل.

ميزة قد تهم الكثيرين تظهر في
wabetainfo.com

وللاستفادة منها يجب تحميل أحدث نسخة اختبارية من تطبيق "واتس آب"، ويجب السماح للتطبيق بالوصول إلى الملفات الموجودة في الجهاز، وإلى الموقع الجغرافي، وإلى البلوتوث.

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وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن عملية إرسال البيانات عبر الميزة الجديدة ستكون مشفّرة، ولن يظهر لمستقبل البيانات رقم هاتف المرسل للحفاظ على الخصوصية.

وكانت وسائل إعلام قد أشارت مؤخرا إلى أن تطبيق "واتس آب" سيحصل أيضا على ميزات شبيهة بتلك الموجودة في "تليغرام"، منها فلاتر في قائمة الدردشات ستساعد على تصنيف المراسلات لعدة فئات.

المصدر: aif.ru

 

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