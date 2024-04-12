شركة "آبل" تتعهد بإصلاح "ثغرة برمجية" وراء اقتراح هاتف آيفون رمزا تعبيريا للعلم الفلسطيني

تعهدت شركة "آبل" وقف الاقتراح التلقائي لدى بعض مستخدمي هاتف "آيفون" لرمز تعبيري يمثل العلم الفلسطيني عند كتابة كلمة "القدس" في تطبيقها للرسائل النصية.

وأعادت شركة التكنولوجيا العملاقة الأمر إلى خطأ برمجي بعد اتهامها بالتحيز ضد اسرائيل وسط الحرب المستمرة في غزة.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الشركة أن الرمز التعبيري المقترح في لوحة مفاتيح آيفون عند كتابة رسالة ليس مقصودا، مشيرة إلى أنه سيتم إصلاحه في التحديث التالي لنظام تشغيل الهاتف "آي أو اس".

وقد كشفت المذيعة التلفزيونية البريطانية راشيل رايلي، هذا الأمر على وسائل التواصل الاجتماعي، ما جدد الجدل حول أحقية إسرائيل أو الفلسطينيين بالمطالبة بالقدس عاصمة لهم.

وكتبت رايلي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "عندما أكتب عاصمة إسرائيل، القدس، يُعرض عليّ رمز تعبيري للعلم الفلسطيني"، مطالبة "آبل" بتوضيح.

وأشارت إلى أنه لم يتم اقتراح أي رموز تعبيرية لأعلام دول عند كتابة أسماء عواصم أخرى في رسائل "آيفون".

وأضافت رايلي في منشورها "إن إظهار المعايير المزدوجة في ما يتعلق بإسرائيل هو شكل من أشكال معاداة السامية، وهو في حد ذاته شكل من أشكال العنصرية ضد الشعب اليهودي".

ووقعت رايلي منشورها بعبارة "امرأة يهودية تشعر بالقلق حيال التصاعد العالمي لمعاداة السامية".

المصدر: أ ف ب