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تحديث في "أيفون" يضع "آبل" في ورطة بسبب القدس

العالم الرقمي و Social media

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تورطت شركة "آبل" في نزاع "معاد" للسامية بعد أن ظهر لمستخدمي "أيفون" رمز تعبيري للعلم الفلسطيني عند كتابة كلمة القدس.

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واتُهمت الشركة الأكثر قيمة في العالم بـ "إظهار معايير مزدوجة" تجاه إسرائيل، بعد أن أدى تحديث نظام تشغيل الهاتف المحمول الخاص بها إلى إرسال التغيير إلى ملايين المستخدمين.

وعادة، إذا قام مستخدمو "آيفون" بكتابة اسم دولة ما، فسيظهر علم تلك الدولة، ولكن هذا لا يمتد إلى أسماء المدن، حيث لا تظهر أعلام إذا كتب الأشخاص "لندن" أو "نيويورك" أو "طوكيو".

وأثار هذا التغيير غضب بعض الأشخاص عبر الإنترنت حيث قالوا إنه "شكل من أشكال معاداة السامية". وادعت شركة "آبل" أن التغيير هو خطأ لم يكن مقصودا وسيتم تصحيحه في التحديث التالي لنظام "iOS". 

المصدر: ديلي ميل

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