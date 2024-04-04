آبل تعالج مشكلات ظهرت في بعض خدماتها حول العالم

أعلن موقع Downdetector أن شركة آبل عالجت المشكلات التي أثرت على بعض خدماتها ليلة اليوم الخميس.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن خللا كبيرا أصاب بعض خدمات آبل، ليلة الخميس 4 أبريل الجاري، وبدأت التقارير حول المشكلات في الظهور حوالي الساعة 01:00 بتوقيت موسكو.

وأشارت مواقع آبل إلى "أن عملية استكشاف مشكلات الخدمات وإصلاحها قد تم إطلاقها بالفعل، وفي المجمل، تأثرت 19 خدمة على الأقل من خدماتها بهذه المشكلات"، فيما لم تعلن الشركة عن السبب.

إقرأ المزيد

وفي وقت سابق من اليوم الخميس أشارت بعض المواقع إلى أن بعض المستخدمين حول العالم اشتكوا من فشل في عدد من خدمات آبل، ومن بينها خدمات App Store وApple TV وApple Music وغيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن عطلا في خدمات "واتس آب" و"إنستغرام" كان قد أثر على مستخدمي تطبيقاتهما حول العالم مساء الأربعاء الماضي أيضا.

المصدر: إزفيستيا+وكالات