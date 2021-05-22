موظفو آبل وغوغل وأمازون يهاجمون شركاتهم بسبب دعم إسرائيل

أعرب عدد كبير من الموظفين في شركات آبل وغوغل وأمازون، عن دعمهم للفلسطينيين بعد الهجمات الإسرائيلية الأخيرة، حيث طالبوا شركاتهم باتخاذ مواقف واضحة ضد ما يحدث.

وبحسب موقع "Fox Business" التابع لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، فإن موظفي شركات التكنولوجيا العملاقة في أمازون وغوغل وآبل طالبوا المسؤولين من خلال رسائل مفتوحة ورسائل عامة إعلان تضامنهم الواضح مع الفلسطينيين.

وقال تحالف من موظفي شركة أمازون، إن الشركة متواطئة في عمليات القتل وانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها إسرائيل على فلسطين، وذلك في سلسلة من التغريدات على موقع "تويتر".

وأشار التحالف أيضا إلى أن أمازون وغوغل وقعا عقدا بقيمة مليار دولار مع إسرائيل في شهر أبريل لتقديم خدمات إلكترونية لها حسبما ذكرت وكالة "رويترز" والتي وصفها الموظفون بأنها جزء من أشكال الدعم العسكري لإسرائيل.

وكانت شركة "فيسبوك" قد اعتذرت لجميع مستخدميها في فلسطين والعالم العربي عما حدث بشأن منع المشاركات بخصوص مناصرة القضية الفلسطينية، وكذلك ما حدث من حذف لصور المسجد الأقصى عبر تطبيق "إنستغرام".

وقالت "فيسبوك" في بيان إن ما حدث كان خطأ تقنيا متعلقا بـ"خوارزميات مراجعة المحتوى" على الموقع، وإن ما حدث من حظر لبعض القصص اليومية والمنشورات وكذلك الصور وصور المسجد الأقصى كانت عبارة عن خطأ تقني وفني وأنها ستعمل على إصلاحه.

المصدر: "Fox Business"