Infinix تطلق واحدا من أفضل الهواتف الذكية

كشفت Infinix عن هاتفها الجديد الذي حصل على تقنيات تجعله منافسا قويا في عالم أجهزة أندرويد.

يأتي هاتف +Infinix Note 40 Pro الحديد بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP53، أبعاده (164.3/74.5/8.1) ملم.

وشاشته جاءت من نوع AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (2436/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 1300 شمعة/م تقريبا.

يعمل الجهاز بنظام Android 14 مع واجهات XOS 14، ومعالج Mediatek Dimensity 7020، ومعالج رسوميات IMG BXM-8-256، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت.

وكاميرته الأساسية أتت ثلاثية العدسة بدقة (108+2+2) ميغابيكسل، أما الكاميرا الأمامية فيه فجاءت بدقة 32 ميغابيكسل.

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حصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 4600 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 100 واط، ويمكن شحن البطارية لاسلكيا بشاحن باستطاعة 20 واط.

المصدر: gsmarena