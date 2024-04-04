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Xiaomi تطلق هاتفا بقدرات تصوير مميزة

العالم الرقمي و Social media

Xiaomi تطلق هاتفا بقدرات تصوير مميزة
youtube/gizmochina
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أعلنت Xiaomi عن هاتفها الجديد الذي جهزته بكاميرات متطورة ليناسب محبي توثيق الصور والفيديوهات المميزة.

ويتميز هاتف Civi 4 Pro بقدرات تصوير ممتازة بفضل كاميرته الأساسية التي أتت ثلاثية العدسة بدقة (50+50+12) ميغابيكسل، وفيها عدسة للتصوير العريض، كما جهّز بكاميرا أمامية ثنائية العدسة بدقة (32+32) ميغابيكسل.

حصل الجهاز على هيكل متين محمي بزجاج مقاوم للصدمات والخدوش، أبعاده (157.2/72.8/7.5) ملم، وزنه 180 غ.

أما شاشاته فأتت من نوع AMOLED بمقاس 6.55 بوصة، دقة عرضها (1236/2750) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 3000 شمعة/م تقريبا، كما تعمل مع تقنيات Dolby Vision و+HDR10.

يعمل الهاتف بنظام Android 14 مع واجهات HyperOS، ومعالج Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3، ومعالج رسوميات Adreno 735، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.

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ودعمته Xiaomi بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وزودته ببطارية بسعة 4700 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 67 واط.

المصدر: gsmarena

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