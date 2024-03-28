 
مباشر

الحكومة الروسية: 90% من سكان روسيا يستخدمون الإنترنت

العالم الرقمي و Social media

الحكومة الروسية: 90% من سكان روسيا يستخدمون الإنترنت
рф
نائب رئيس الحكومة الروسية دميتري تشيرنيشينكو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x8xc

أعلن نائب رئيس الحكومة الروسية دميتري تشيرنيشينكو أن نحو 90% من سكان روسيا يستخدمون الإنترنت، أي ما يعادل 130 مليون مواطن.

وتحتل روسيا المكانة الأولى في أوروبا من حيث عدد مستخدمي الإنترنت.

وقال:" أنا واثق من أن إمكانية الوصول إلى الإنترنت هي أحد الشروط الأساسية للنمو الاقتصادي ورفاهية المواطنين. وتحتل روسيا المركز السادس بين الدول الرائدة في هذا المجال. ويوجد اليوم في بلدنا حوالي 130 مليون مستخدم للإنترنت صغارا وكبارا، وهذا ما يقرب من 90٪ من السكان."

وأوضح أنه تم في الوقت الحالي توصيل جميع المنشآت والمؤسسات ذات الأهمية الاجتماعية بالإنترنت، وعددها حوالي 76000 منشأة في روسيا.

إقرأ المزيد
صحيفة: الصين تتخلى عن الحواسب والبرمجيات الأجنبية في الدوائر الحكومية
صحيفة: الصين تتخلى عن الحواسب والبرمجيات الأجنبية في الدوائر الحكومية

وأضاف قائلا:" القطاع الروسي من الإنترنت يتطور بوتيرة عالية وبلغت مساهمته نهاية عام 2022  في الاقتصاد الوطني نحو 9.5 تريليون روبل".

يذكر أن روسيا تعتبر إحدى الدول الرائدة فيما يتعلق بتقديم الخدمات الحكومية المؤتمتة. ويتوقع أن يتم بحلول عام 2030 تشكيل منصات رقمية في أهم فروع الاقتصاد والقطاع الاجتماعي.

يذكر أن  الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أشار في رسالة موجهة إلى مجلس النواب الروسي إلى أن المنصات الرقمية المتكاملة تفتح إمكانيات واسعة أمام تنمية المناطق والمدن الروسية والإدارة الفعالة للبرامج والمشاريع القومية.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا