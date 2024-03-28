الحكومة الروسية: 90% من سكان روسيا يستخدمون الإنترنت

أعلن نائب رئيس الحكومة الروسية دميتري تشيرنيشينكو أن نحو 90% من سكان روسيا يستخدمون الإنترنت، أي ما يعادل 130 مليون مواطن.

وتحتل روسيا المكانة الأولى في أوروبا من حيث عدد مستخدمي الإنترنت.

وقال:" أنا واثق من أن إمكانية الوصول إلى الإنترنت هي أحد الشروط الأساسية للنمو الاقتصادي ورفاهية المواطنين. وتحتل روسيا المركز السادس بين الدول الرائدة في هذا المجال. ويوجد اليوم في بلدنا حوالي 130 مليون مستخدم للإنترنت صغارا وكبارا، وهذا ما يقرب من 90٪ من السكان."

وأوضح أنه تم في الوقت الحالي توصيل جميع المنشآت والمؤسسات ذات الأهمية الاجتماعية بالإنترنت، وعددها حوالي 76000 منشأة في روسيا.

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وأضاف قائلا:" القطاع الروسي من الإنترنت يتطور بوتيرة عالية وبلغت مساهمته نهاية عام 2022 في الاقتصاد الوطني نحو 9.5 تريليون روبل".

يذكر أن روسيا تعتبر إحدى الدول الرائدة فيما يتعلق بتقديم الخدمات الحكومية المؤتمتة. ويتوقع أن يتم بحلول عام 2030 تشكيل منصات رقمية في أهم فروع الاقتصاد والقطاع الاجتماعي.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أشار في رسالة موجهة إلى مجلس النواب الروسي إلى أن المنصات الرقمية المتكاملة تفتح إمكانيات واسعة أمام تنمية المناطق والمدن الروسية والإدارة الفعالة للبرامج والمشاريع القومية.

المصدر: نوفوستي