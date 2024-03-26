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صحيفة: الصين تتخلى عن الحواسب والبرمجيات الأجنبية في الدوائر الحكومية

العالم الرقمي و Social media

صحيفة: الصين تتخلى عن الحواسب والبرمجيات الأجنبية في الدوائر الحكومية
Globallookpress
صورة تعبيرية
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ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن السلطات الصينية بدأت باعتماد قواعد جديدة تلزم الوكالات والدوائر الحكومية بالتخلي التدريجي عن الكمبيوترات وأنظمة التشغيل الأجنبية التي تستخدمها.

وتبعا للصحيفة فإن القواعد الجديدة التي فرضتها السلطات الصينية تعني أن الوكالات الحكومية الصينية يجب أن تتخلى تدريجيا عن الكمبيوترات والمخدمات والشرائح الإلكترونية التي تنتجها شركتا Intel وAMD الأمريكيتين.

كما تدعو القواعد الجديدة الوكالات الحكومية الصينية للتخلي عن أنظمة Windows التي تطورها مايكروسوفت، والتخلي عن قواعد البيانات التي طورتها الشركات الأجنبية.

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وتبعا لمصادر الصحيفة فإن القواعد الجديدة تطالب الإدارات الحكومية والهيئات الحزبية في البلاد أيضا بشراء الحواسب وأنظمة التشغيل التي تطورها الشركات المحلية "الموثوقة والآمنة"، بما فيها شركة هواوي وشركة Phytium الحكومية، بهدف التحول إلى اعتماد منتجات الموردين المحلين بحلول عام 2027.

وسيؤدي رفض بكين استخدام منتجات Intel وAMD إلى تقليل مبيعات الشركتين بشكل كبير، إذ كانت حصة الصين من إيرادات Intel العام الماضي 27%، و 15% من إيرادات وAMD.

المصدر: فيستي

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