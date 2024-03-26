سامسونغ تضيف جهازا مميزا لأسرة حواسب Galaxy اللوحية

تستعد سامسونغ لإطلاق حاسب Galaxy Tab S6 Lite بنسخته الجديدة، الذي صمم ليكون جهازا محمولا عمليا وأنيقا يعمل بنظام أندرويد.

يأتي الحاسب الجديد بهيكل مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، واجهته الخلفية مصنوعة من الألومينيوم، أبعاد هيكله (244.5/145.3/7) ملم، وزنه 465 غ.

أما شاشته فجاءت TFT LCD بمقاس 10.4 بوصة، دقة عرضها (2000/1200) بيكسل، معدل سطوعها 244 شمعة/م تقريبا، ويمكن الكتابة والرسم عليها بواسطة قلم ذكي.

ويعمل الحاسب بنظام Android 14 مع واجهات One UI 6.1، ومعالج ثماني النوى، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

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حصل الجهاز على كاميرا أساسية بدقة 8 ميغابيكسل يمكنها توثيق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية، وجهّز بكاميرا أساسية بدقة 5 ميغابيكسل.

وزودته سامسونغ بمنفذ لشرائح الاتصال مع الشبكات الخلوية، منفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 7040 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 15 واط.

المصدر: gsmarena