شركة Lava تعلن عن هاتفها المنافس الجديد

قررت شركة Lava الهندية تعزيز موقعها في أسواق أجهزة أندرويد، وأعلنت عن هاتف جديد بمواصفات جيدة ستطرحه بسعر منافس.

ويأتي هاتف Lava O2 الجديد بهيكل أبعاده (165/76.1/8.7) ملم، وزنه 200 غ، وجهّز بشاشة IPS LCD بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، ومعدل سطوعها 270 شمعة/م تقريبا.

يعمل الجهاز بنظام Android 13، ومعالج Unisoc Tiger T616، ومعالج رسوميات Mali-G57 MP1، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

ورغم سعره المنافس حصل الهاتف على كاميرا أساسية فيها عدسة بدقة 50 ميغابيكسل، وزوّد بكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية.

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ودعمته Lava بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وأنظمة GPS لتحديد المواقع، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واط، وسيطرح هذا الهاتف في الأسواق العالمية بسعر 100 يورو تقريبا.

المصدر: gsmarena