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Honor تعلن عن ساعة ذكية أنيقة ومتطورة

العالم الرقمي و Social media

Honor تعلن عن ساعة ذكية أنيقة ومتطورة
youtube/@sdelanovkitae
صورة أرشيفية
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أعلنت Honor عن مواصفات "Watch GS 4" التي صممتها لتكون من بين أبرز الساعات الذكية لهذا العام.

وتأتي الساعة الجديدة بثلاثة ألوان أساسية هي الذهبي والأسود والفضي، وحصلت على هيكل متين مقاوم للماء والغبار وفق معيار 5ATM، أبعاده (45.9/45.9/10.5) ملم، وزنه 44 غ.

Honor تعلن عن ساعة ذكية أنيقة ومتطورة
3dnews

أما شاشاتها فأتت دائرية الشكل من نوع AMOLED ، مقاسها 1.43 بوصة، ودقة عرضها (466/466) بيكسل.

تعمل هذه الساعة بنظام Proprietary OS، وذواكر وصول عشوائي 32 ميغابيات، ذواكر داخلية 4 غيغابايت، ويمكنها الاقتران مع الهواتف والأجهزة الذكية التي تعمل بأنظمة أندرويد وiOS.

وجهزتها Honor بأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وتطبيقات لمراقبة الحالة البدنية للمستخدم وعدد الخطوات التي يقطعها يوميا، وأكثر من 8000 آلاف واجهة استخدام للتبديل بينها بشكل مستمر، ودعمتها ببطارية تدعم تقنيات الشحن السريع ويمكنها العمل لنحو أسبوعين تقريبا بالشحنة الواحدة.

المصدر: 3dnews

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