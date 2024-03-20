Honor تطلق هاتفا جديدا لمحبي التميز والكاميرات الممتازة

كشفت Honor عن هاتفها الجديد الذي حصل على تصميم مميز جدا وجهّز بكاميرا تعتبر من بين أفضل كاميرات الهواتف حاليا.

ويأتي هاتف Magic6 Ultimate الجديد بهيكل أنيق التصميم ومقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، أبعاده (162.5/75.8/8.9) ملم، وزنه 227 غ.

وشاشته جاءت LTPO OLED بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (2800/1280) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها يصل إلى 1600 شمعة/م تقريبا.

وحصل الجهاز على قدرات تصوير فائقة بفضل كاميرته الأساسية التي جاءت بدقة (180+50+50) ميغابيكسل، كما جهّز بكاميرا أمامية بدقة 50 ميغابيكسل.

يعمل الهاتف بنظام Android 14 مع واجهات MagicOS 8، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 المتطور، ومعالج رسوميات Adreno 750، وذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، وذواكر داخلية 512 غيغابايت و1 تيرابايت.

إقرأ المزيد

ودعمته Honor بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.2، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وتقنيات لطلب النجدة عبر الأقمار الصناعية في حالات الطوارئ، وبطارية بسعة 5600 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واط ويمكن شحنها لاسلكيا بشاحن باستطاعة 66 واط.

المصدر: gsmarena