مشكلات في حواسب آبل تظهر مع تحديث macOS الجديد

اشتكى بعض مستخدمي حواسب آبل المحمولة من ظهور مشكلات في عمل أجهزتهم بعد تحميل إصدار macOS الذي أطلق مؤخرا.

وذكر موقع Macrumros إلى أن العديد من مستخدمي حواسب آبل اشتكوا من مشكلات في عمل أجهزتهم بعد تحميل تحديث macOS 14.4، وظهرت هذه الشكاوى على موقع الدعم الفني الخاص بآبل وعلى صفحات شبكات التواصل الاجتماعي.

وأشار بعض مستخدمي حواسب آبل إلى ظهور مشكلات في منافذ USB بعد تحميل التحديث الجديد لأنظمة التشغيل، إذ أصبحوا غير قادرين على استخدام تلك المنافذ وتوصيل حواسبهم بأجهزة أخرى، كما اشتكى بعض المستخدمين من ظهور مشكلات مع برمجيات Java في أجهزتهم.

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وذكرت شركة Oracle المطورة لبرمجيات Java أن"المشكلة التي ظهرت مع macOS 14.4 تتسبب بإنهاء عمليات Java بشكل غير متوقع وتؤثر على جميع إصدارات Java بدءا من الإصدار 8 وحتى إصدارات الوصول المبكر لـ JDK 22، ولا يوجد حل لهذه المشكلة بالنسبة للمستخدمين لأنه لا توجد طريقة للتراجع عن تحديث macOS، ولن يتمكن المستخدمون من العودة إلى نظام مستقر ما لم يكن لديهم نسخة احتياطية كاملة تم إنشاؤها قبل تحديث نظام التشغيل".

ومن جانبه دعا مدير المنتجات في شركة آبل إلى الامتناع عن تحميل تحديث macOS الأخير، وقال إن الشركة تم إخطارها بالمشكلة.

المصدر: iguides.ru