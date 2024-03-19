Nvidia تغيّر عالم الذكاء الاصطناعي بتقنيات جديدة ومعالج فائق القدرات!

أعلنت شركة Nvidia عن تقنياتها الجديدة التي ستحدث نقلة نوعية في عالم الحوسبة ومجالات الذكاء الاصطناعي.

ومن بين أهم تقنيات الشركة الجديدة يأتي معالج Blackwell B200 الفائق القدرات، والذي يحوي على 208 مليار ترانزستور ويوفر ما يصل إلى 20 بيتافلوب من طاقة المعالجة (FP4).

وبالرغم من القدرات الكبيرة لهذا المعالج إلا أن Nvidia لم تصممه ليعمل لوحده، بل أطلقت معه وحدة تسريع خاصة GB200، تتكون من وحدتي معالجة رسوميات Blackwell B200 ووحدة معالجة مركزية Grace.

وتدعي الشركة المصنعة أن هذه الوحدة المكونة من ثلاث شرائح توفر أداء أكبر بما يصل إلى 30 مرة في مهام معالجة برمجيات LLM، بالإضافة إلى انخفاض التكلفة واستهلاك الطاقة بما يصل إلى 25 مرة مقارنة بمعالجات H100 التي أعلنت عنها سابقا.

وقدمت Nvidia أيضا محطة الحوسبة الخاصة GB200 NVL72، والتي تتكون من 72 وحدة معالجة رسوميات B200، وأشارت إلى أن مثل هذه الأنظمة حوالي 1.4 إكسافلوبس من قوة الحوسبة لمهام التدريب على الذكاء الاصطناعي .

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وقامت شركة Nvidia أيضا بتطوير تقنيات Avatar Cloud Engine المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لتطوير مساعدات ذكية تشبه البشر يمكن الاعتماد عليها في مختلف المجالات، مثل المجالات الصناعية ومجالات الرعاية الطبية، وقالت في منشور لها:"لقد أنشأت Nvidia تقنيات Avatar Cloud Engine التي ستسمح للمطورين بإنشاء (أشخاص رقميين) يمكنهم التفاعل مع الذكاء الاصطناعي باللغة الطبيعية، مما يجعل المحادثات أكثر واقعية وجاذبية".

المصدر: 1prime+وكالات