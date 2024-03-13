مايكروسوفت تتخلى عن إصدار آخر من إصدارات Windows 10

أعلنت مايكروسوفت أنها ستوقف العام الجاري الدعم الفني عن إصدار آخر من إصدارات أنظمة Windows 10.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها مايكروسوفت في صفحاتها الرسمية فإن إصدار 21H2 من أنظمة Windows 10 سيتوقف عنه الدعم التقني في 11 يونيو القادم.

وينطبق توقف الدعم عن جميع نسخ الإصدار المذكور بما فيها Enterprise وEducation وIoT Enterprise، واعتبارا من التاريخ المذكور لن تحصل هذه النسخ على تحديثات لدعم الخصائص الأمنية أو تحديثات لنقاط الضعف الموجودة في برمجياتها.

وأوصت مايكروسوفت مستخدمي الحواسب بتحديث أنظمة تشغيل أجهزتهم إلى أحدث إصدار من إصدارات Windows 10 أو الترقية إلى Windows 11 إن أمكن.

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وبعد 11 يونيو القادم سيظل الإصدار 22H2 هو الإصدار الوحيد المدعوم من Windows 10، ومن المقرر أن ينتهي دعمه في عام 2025، ومع ذلك يمكن للمستخدمين تمديد فترة تلقي التحديثات لمدة عامين آخرين عن طريق الدفع بشكل منفصل لهذه الخدمة.

تجدر الإشارة إلى أن مايكروسوفت سعت خلال العامين الأخيرين لحث مستخدمي الحواسب على استعمال أنظمة التشغيل الحديثة التي تطلقها كونها مزودة بخصائص أمان أفضل للحفاظ على سرّية بيانات المستخدمين والحواسب.

المصدر: vkplay.ru