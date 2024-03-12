غوغل تختبر ميزة جديدة للهواتف لإرسال الرسائل عبر الأقمار الصناعية

ذكرت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية أن غوغل بدأت باختبار ميزة جديدة ستمكن مستخدمي هواتف أندرويد من إرسال الرسائل عبر خدمات الأقمار الصناعية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الميزة الجديدة تم اكتشافها في أحدث إصدار تجريبي من أنظمة Android 14، ومن المتوقع أن تظهر مستقبلا أيضا في أنظمة Android 15.

ومع الإصدار التجريبي الأخير لـ Android 14 قدمت غوغل صفحة جديدة بعنوان Satellite Messaging أوالمراسلة عبر الأقمار الصناعية"، ومن خلال هذه الصفحة سيتمكن المستخدمون التي تدعم هواتفهم الميزة الجديدة من الحصول على الميزة حين طرحها بشكل رسمي.

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وعند النقر على زر "المزيد" في الصفحة المذكورة يتم تحويل المستخدم إلى صفحة تابعة لشركة T-Mobile، والتي يعتقد أن تشارك في تطوير الميزة الجديدة لطرحها في أنظمة Android 15.

وتجدر الإشارة إلى أن غوغل تعمل أيضا على تطوير ميزة "Satellite SOS" والتي ستوفر لمستخدمي الهواتف والأجهزة الذكية إمكانية طلب النجدة وتحديد مواقعهم في حالات الطوارئ، إذ ستعمل هذه الميزة أيضا من خلال خدمات الأقمار الصناعية.

المصدر: gizmochina