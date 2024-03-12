أول منصة ألعاب محمولة مجهزة بمعالجات Intel المتطورة

أعلنت MSI عن بدء مبيعات منصة "Claw"، أول منصة ألعاب محمولة مجهزة بمعالجات Intel Core Ultra الحديثة.

وتأتي المنصة الجديدة بطرازين مجهزين بمعالجات Core Ultra 5 135H و Core Ultra 7 155H، وتبدأ أسعارها من 700 دولار.

وحصلت هذه المنصات على هيكل بأبعاد (294/117/21.2) ملم، وزنه 675 غ، وجهّزت بشاشات IPS بمقاس 7 بوصات، توفر عرضا للصور والفيديوهات بدقة FHD، وترددها 120 هيرتز.

وتعمل هذه المنصات بذواكر وصول عشوائي بسعة 16 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 512 غيغابايت، كما زوّدت ببطاريات تكفيها لتعمل لأكثر من ساعتين بالشحنة الواحدة، وجهّزت بشرائح متطورة للاقتران بالأجهزة الإلكترونية عبر شبكات Wi-Fi 7 و Bluetooth 5.4، ومنفذ لشرائح الذاكرة الخارجية microSD.

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وأظهرت الاختبارات التي أجريت على هذه المنصات أنها تنافس من حيث الأداء منصات الألعاب المحمولة المجهزة بمعالجات Ryzen 7 7840U أو Z1 Extreme.

المصدر: فيستي