"نبرة الصوت الساخرة" تدفع العلماء الروس لتطوير تقنيات تحسّن عمل المساعدات الذكية

تمكّن علماء من جامعة بطرسبورغ الحكومية الروسية من تطوير تقنيات جديدة تسهّل على المساعدات الذكية عملية تحليل البيانات.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للجامعة:"التقنيات هي الأولى من نوعها بالنسبة للغة الروسية، تعتمد آلية عملها على تحليل الإيماءات وتعابير الوجه وإجراء تحليلات للكلام ونبرات الصوت والسمات الرئيسية للكلام الساخر. العلماء الذين طوروا هذه التقنيات قاموا بتحليل أجزاء من المحادثات المأخوذة من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية الروسية، وحللوا تسجيلات صوتية لـ 60 متحدث إذاعي".

وأضاف البيان:"غالبا ما تفشل أنظمة المساعد الصوتي التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية في التعرف على أنماط الكلام التي يستخدمها الأشخاص، بما في ذلك السخرية، فالعبارات الساخرة ترتبط عادة بنغمة الصوت وسياق الكلام، الأمر الذي يصعب مهمة المساعدات الصوتية الذكية، ولذلك فإن تطوير مثل هذه التقنية يعتبر خطوة مهمة في تحسين أنظمة الذكاء الاصطناعي".

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ومن جهتها قالت الأستاذة المساعدة في قسم الصوتيات وطرق تدريس اللغات الأجنبية بجامعة بطرسبرغ الحكومية، أوليانا كوتشيتكوفا:"الكلام الساخر غالبا ما يكون مصحوبا بتغيرات في إيقاع الكلام ونبرة الصوت، وهذه التغيرات تختلف ما بين حالة وأخرى، لذا يصعب تميزها أحيانا، ومن هنا برزت الحاجة لتطوير التقنيات الجديدة".

المصدر: فيستي