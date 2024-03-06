روسيا.. برمجيات جديدة تسهّل على كبار السن استخدام الحواسب

أعلنت جامعة كوبان التقنية الروسية أن الخبراء فيها تمكنوا من تطوير برمجيات وأنظمة تشغيل جديدة، تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتسهّل على كبار السن استعمال أجهزة الكمبيوتر.

ووفقا لصحيفة "إزفيستيا" الروسية فإن أنظمة التشغيل الجديدة تم تطويرها عن نسخ مفتوحة المصدر من أنظمة Linux، حيث طور المبرمجون هذه الأنظمة لتكون سهلة الاستخدام وغير معقدة، ويمكن لمستخدميها استعمال واجهات تشغيل من أنظمة Windows أوmacOS.

والشيء المميز في أنظمة التشغيل الجديدة هو وجود ميزة فيها تعتمد على الذكاء الاصطناعي تساعد المستخدمين على إتقان إدارة الكمبيوتر، إذ "تخمّن" هذه الميزة الإجراء الذي يوشك المستخدم تنفيذه مع الحاسب، وتعرض عليه عدة خيارات مناسبة على الشاشة.

وحول الموضوع قال، أوليغ لينفيبير، أحد مطوري أنظمة التشغيل الجديدة:"بفضل التقنيات المبتكرة في أنظمة التشغيل هذه، فإن التعامل معها سيكون سهلا حتى بالنسبة للذين ليس لديهم خبرة في العمل على أجهزة الكمبيوتر".

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ولتعمل أنظمة التشغيل في الحاسب يجب أن يكون الجهاز مزودا بمعالجات Intel أو AMD سداسية النوى، ومعالج رسوميات من نوع AMD RX 400 أو معالجات AMD من الفئات الأعلى، أو معالجات Nvidia 900، كما يجب ألا تقل سعة ذواكر الوصول العشوائي في الجهاز عن 8 غيغابايت.

المصدر: فيستي