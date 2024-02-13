روسيا.. برمجيات جديدة للحماية من الاحتيال عبر الإنترنت

طوّر الخبراء في روسيا برمجيات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، يمكنها التعرّف على الرسائل الواردة من المحتالين عبر الإنترنت أو البريد الإلكتروني.

ونقلت صحيفة "إزفيستيا" عن مطوري البرمجيات الجديدة قولهم :"إن هذه التقنيات يمكنها أن توثق لقطة لشاشة الحاسب كل 15 ثانية أثناء استخدام الإنترنت، وتقوم بتحليل النصوص الموجودة في اللقطة، وتتعرف على الرسائل الضارة".

وفي حال تعرفت البرمجيات على رسائل مشبوهة تقوم بتنبيه المستخدم وتظهر له إشعارا حول تلك الرسائل، مشيرة إلى نوع الاحتيال المحتمل، ويمكن لهذه البرمجيات العمل مع الحواسب والأجهزة التي يتم تشغيلها بنظامي Linux و وWindows.

وأشار مطورو البرمجيات في جامعة كوبان التقنية الروسية إلى "أن برمجياتهم الجديدة التي طوّرت بلغة Python الرقمية حصلت على ذكاء اصطناعي مدّرب للتعرف على حالات الاحتيال الإلكتروني، مثل محاولات سرقة بيانات البطاقات المصرفية وعروض العمل الوهمية وما إلى ذلك، وهذه البرمجيات ستكون مفيدة لمستخدمي الإنترنت العاديين أو للشركات".

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ومن المفترض أن تطلق نسخة تجريبية من هذه البرمجيات في النصف الثاني من العام الجاري، ويتوقع أن تطرح نسخها الكاملة عام 2026، وأن تكون لها إصدارات مخصصة للمؤسسات الحكومية والتعليمية.

المصدر: فيستي