روسيا تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في موقعها الحكومي للخدمات الرقمية

أعلنت وزارة التنمية الرقمية الروسية أنها ستدخل تقنيات الذكاء الاصطناعي لموقع "Gosuslugi" الحكومي المخصص لتقديم الخدمات الرقمية.

وحول الموضوع قال وزير التنمية الرقمية الروسي، ماكسوت شادييف:"العام الجاري سيبدأ موقع Gosuslugi باستخدام تقنيات GPT لتقديم الخدمات الاستشارية للمستخدمين".

وأضاف:"تعتقد وزارة التنمية الرقمية أنه من الضروري في روسيا إيلاء اهتمام خاص لتطوير الخدمات الاستباقية، ويجب الاعتماد على تقنيات GPT لتقديم الخدمات الاستشارية للمواطنين عبر موقع Gosuslugi، واستعمال هذه التقنيات لمساعدة المستخدمين على ملئ الاستمارات اللازمة".

وأشار الوزير إلى أن المساعد الرقمي "Max" الذي يعمل حاليا في موقع "Gosuslugi" قد تمكن حتى الآن من معالجة أكثر من 450 مليون طلب تم تقديمه عبر الموقع.

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وكان المسؤولون عن موقع "Gosuslugi" قد أشاروا سابقا إلى أن عدد مستخدمي الموقع وصل إلى 109 ملايين شخص بحلول نهاية 2023.

المصدر: فيستي