"إخراج الماء".. ميزة في آيفون تنقذه من البلل

انتشرت عدة تقارير تفيد بتحذير شركة آبل مستخدمي "آيفون" من خطورة تجفيف الهاتف المبلل بالماء في الأرز، ما سلّط الضوء على ميزة آمنة قد تكون الخيار الأفضل.

ويطلق على هذه الميزة اسم Water Eject (إخراج الماء)، حيث تصدر صوتا يؤدي إلى اهتزاز مكبرات الصوت في الهاتف لإخراج قطرات الماء.

وتزود شركة آبل هواتف "آيفون" بتصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار، ما يعني استمرار عمل الهاتف حتى 1.5 متر من الماء لمدة 30 دقيقة.

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ولكن الماء قد ينحصر في الزوايا الصغيرة للهاتف، حتى عند غمر "آيفون" في الماء لمدة أقل من ذلك.

ولمنع ذلك، يمكن تنزيل تطبيق Shortcuts من متجر التطبيقات، وفتحه للوصول إلى المعرض والنقر على "الحصول على اختصار" للتأكد من وجود ميزة Water Eject في التطبيق، والنقر على زر "ابدأ" أو "بدء إخراج الماء".

وسيؤدي ذلك إلى تشغيل نغمة لإخراج الماء، وبعد 15 ثانية، ستظهر رسالة تفيد بأن العملية اكتملت.

ويمكن الاستعانة أيضا بمساعد آبل الرقمي، Siri، للقيام بذلك نيابة عنك بمجرد قول: "Siri، أخرج الماء".

ولكن Water Eject ربما لن يحل مشاكلك إذا غمر الهاتف في الماء لفترة طويلة.

المصدر: ديلي ميل