"آبل" تحذر من حيلة الأرز الشائعة إذا سقط هاتفك في الماء

يُعتقد منذ فترة طويلة أن وضع هاتف مبلل في الأرز من شأنه أن يمتص الماء ويساعد الهاتف على العودة إلى حالته الطبيعية، لكن هذا الاختراق الشائع قد يؤدي إلى إتلاف هاتفك المحمول.

وإذا تعرض هاتف "آيفون" الخاص بك للبلل، فهناك ميزة جديدة ترسل تنبيها يحذرك من أن هاتفك مبلل ويجب عليك الانتظار ليجف قبل شحنه.

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وحذرت شركة "آبل" المستخدمين من وضع الهاتف في الأرز، قائلة: "لا تضع جهاز آيفون الخاص بك في كيس من الأرز. إن القيام بذلك قد يسمح لجزيئات صغيرة من الأرز بإتلاف جهاز آيفون الخاص بك".

وتابعت: "لا تجفف جهاز الآيفون باستخدام مصدر حرارة خارجي أو هواء مضغوط. ولا تدخل جسما غريبا، مثل قطعة قطن أو منشفة ورقية، في الموصل (connector)".

وأوصت شركة "آبل" بعدم محاولة شحن جهاز الهاتف الخاص بك، لأنه إذا قمت بتوصيل جهازك وهو مبلل، فقد يتآكل ويسبب ذلك المزيد من المشكلات.

كيف تجفف هاتفك؟

توصي شركة "آبل" بالنقر بلطف على جهاز "آيفون" الخاص بك على يدك للتخلص من الماء الزائد، ثم تأكد من أن الموصل الخاص بك متجه لأسفل.

وبعد ذلك، اترك جهاز "آيفون" في منطقة جافة مع تدفق الهواء، وانتظر نصف ساعة ثم كرر العملية.

وإذا ظهر التنبيه مرة أخرى، فاترك جهاز "الآيفون" في منطقة جافة لمدة تصل إلى يوم واحد لمساعدته على الجفاف تماما.

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هل هناك طرق أخرى؟

تشير "بي بي سي فوكس" إلى أن استخدام الكحول النقي قد يكون أفضل لتجفيف هاتفك المحمول.

وشرح الخبراء: "سوف يسحب الأرز الرطوبة، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن هاتفك سيعمل بشكل صحيح بعد ذلك. ربما تكون المياه قد دمجت بالفعل مع دوائر الهاتف أو تركت آثارا للمعادن التي تؤدي إلى تآكل الإلكترونيات. كما قد يعلق الأرز في مقبس سماعة الرأس. وقد يكون نقع الهاتف في الكحول النقي خيارا أفضل، حيث يقوم الكحول بتحييد الماء وإزالة أي رواسب معدنية. لكن الكحول النقي سريع الاشتعال ويجب معالجته بأقصى قدر من العناية".

المصدر: مترو