Infinix تطلق أحدث هواتفها

بدأت Infinix بالترويج لهاتفها الجديد الذي حصل على مواصفات تجعله منافسا قويا في سوق أجهزة أندرويد متوسطة الفئة.

يأتي هاتف Hot 40i الجديد بهيكل أنيق التصميم شبيه بعض الشيء بهياكل هواتف آيفون، أبعاده (163.6/75.6/8.3) ملم، وزنه 190غ.

وشاشته جاءت IPS LCD بمقاس 6.56 بوصة، دقة عرضها (1612/7209 بيكسل، ترددها 90 هيرتز، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 480 شمعة/م تقريبا.

يعمل الهاتف بنظام Android 13 مع واجهات XOS 13، ومعالج Unisoc T606، ومعالج رسوميات Mali-G57 MP1، وذواكر وصول عشوائي 4/8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

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والكاميرا الأساسية له أتت ثنائية العدسة فيها عدسة بدقة 50 ميغابيكسل، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 32 ميغابيكسل.

وزودته Infinix بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واط.

المصدر: gsmarena