ميزة جديدة في "واتس آب"

ذكر موقع WABetaInfo أن القائمين على تطبيق "واتس آب" يعملون على تطوير ميزة جديدة ستكون مفيدة للكثيرين من مستخدمي التطبيق.

وتبعا للموقع فإن الميزة الجديدة التي يتم العمل على تطويرها تمكن المستخدم من إنشاء قائمة لـ"جهات الاتصال المفضلة لديه" وهذا الأمر سيسهل عليه تحديد الأولويات في المراسلة، وسيوفر قدرا أكبر من التحكم بالتطبيق.

وأشار الموقع إلى أن المستخدم سيختار جهات الاتصال التي يريد إضافتها إلى القائمة المذكورة بشكل يدوي، وبعد إنشاء القائمة سيتمكن من إجراء اتصال مع أي جهة بلمسة واحدة.

ونوه الموقع إلى أن الميزة الجديدة يتم تطويرها حاليا لنسخ "واتس آب" المخصصة للعمل مع الحواسب، كما أظهرت الاختبارات على نسخة "iOS 24.3.10.70" التجريبية من التطبيق إلى أن الميزة قد تظهر في أجهزة iOS أيضا.

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وكان مستخدمو "واتس آب" عبر أجهزة iOS قد حصلوا مؤخرا أيضا على ميزة تساعدهم على إرسال الصور والفيديوهات بدقتها الأصلية لجهات الاتصال، ودون أن تتعرض للضغط كما كان يحدث سابقا، كما حصل مستخدمو التطبيق عبر الأجهزة الذكية على ميزة تساعدهم على تصميم الملصقات بأنفسهم دون الاستعانة بتطبيقات خارجية.

المصدر: فيستي