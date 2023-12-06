"واتس آب" في هواتف آيفون يحصل على ميزة انتظرها الكثيرون

أعلن القائمون على تطبيق "واتس آب" عن إطلاق تحديث جديد للتطبيق المخصص لأنظمة iOS، حمل معه ميزة انتظرها الكثيرون من المستخدمين.

ومع التحديث الجديد بات بإمكان المستخدمين إرسال الصور والفيديوهات بجودتها الأصلية، أي دون أن تتعرض هذه البيانات للضغط كما كان يحدث سابقا عند إرسالها عبر التطبيق.

ويأتي هذا الخيار كميزة منفصلة عن الميزة التي وفرها "واتس آب" سابقا، وهي ميزة إرسال الفيديوهات والصور بدقة HD، والتي صممت للحفاظ على بعض دقة الملفات أثناء الإرسال.

وللاستفادة من الميزة الجديدة يجب على مستخدمي هواتف آيفون التوجه إلى متجر Appstore، وتحميل آخر تحديث لـ "واتس آب"، ومن ثم سيكون بإمكانهم إرسال الصور والفيديوهات بجودتها الأصلية عبر خيار "+" في الدردشات"، ومن ثم الضغط على خيار "مستند"، وبعدها "اختيار مقطع فيديو أو صورة"، ومن ثم تحديد الملف المراد إرساله.

وكانت هذه الميزة قد أطلقت بشكل اختباري لبعض المستخدمين عبر أنظمة iOS مؤخرا، وباتت الآن متاحة لجميع المستخدمين القادرين على تحميل أحدث نسخة للتطبيق عبر هذه الأنظمة.

ويرى المحللون، أن القائمين على "واتس آب" أضافوا هذه الميزة ليجاروا تطبيقات المراسلة الأخرى مثل "تليغرام" والتي توفر إمكانيات واسعة في إرسال الملفات.

المصدر: gsmarena