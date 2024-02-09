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موتورولا تكشف عن هاتفها المميز

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موتورولا تكشف عن هاتفها المميز
youtube/Motorola
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كشفت موتورولا عن مجموعتها الجديدة من أجهزة "Moto G24"، والتي من بينها هاتف حصل على مواصفات ممتازة بالنسبة لسعره المنافس.

ويأتي هاتف Moto G24 Power الجديد بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار، أبعاده (163.5/74.5/9) ملم، وزنه 197 غ.

أما شاشاته فأتت من نوع IPS LCD بمقاس 6.56 بوصة، دقة عرضها (1612/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، ومعدل سطوعها 269 شمعة/م تقريبا.

يعمل الجهاز بنظام Android 14، ومعالج Mediatek MT6769Z Helio G85، ومعالج رسوميات Mali-G52 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

والكاميرا الأساسية له أتت ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل، فيها عدسة لتصوير الماكرو، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 8 أو 16 ميغابيكسل (تبعا لنسخة الهاتف).

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ودعمت موتورولا هذا الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 30 واط، وستطرح منه عدة نسخ تبدأ أسعارها من 100 يورو تقريبا.

المصدر: gsmarena

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