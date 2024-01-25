Infinix تدخل عالم الحواسب المحمولة بجهاز متطور

بعد أن حققت نجاحا ملحوظا في عالم الهواتف الذكية، قررت Infinix توسيع عائلة أجهزتها الإلكترونية وكشفت عن حاسب محمول مميز.

ويأتي حاسب INBook Y4 Max الجديد من Infinix بهيكل معدني متين وأنيق التصميم، يزن 1.78 كلغ، وجهّز بلوحة تعمل باللمس، كبيرة الحجم للتحكم بالشاشة والتطبيقات والعديد من خصائصه.

وزوّ الجهاز بشاشة رقيقة الحواف بمقاس 16 بوصة يمكنها عرض فديوهات بدقة Full HD، ومكبرات صوت عالية الأداء.

وستطرح منه عدة نسخ مزودة بمعالجات Core i3 1315U وCore i7 من إنتل، فيها ذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية من نوع SSD بسعة 512 غيغابايت.

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ودعمته Infinix بمنافذ USB-A 3.0، ومنافذ وUSB-C، ومنفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية microSD، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، إضافة إلى بطارية تعمل لأكثر من 8 ساعات بالشحنة الواحدة مدعومة بشاحن سريع باستطاعة 65 واط.

وحصل الحاسب على تقنيات للاتصال بشبكات "Wi-Fi 6"، وتقنيات "بلوتوث 5.2"، ونظام تشغيل "ويندوز-11" قابل للتحديث، أما أسعار نسخه فتبدأ من 400 دولار تقريبا.

المصدر: ixbit