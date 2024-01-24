لمحبي المقتنيات المميزة.. Caviar تطلق هواتف Galaxy S24 Ultra مزينة بالذهب والأحجار الكريمة

كشفت شركة Caviar عن مجموعتها الجديدة من هواتف "Galaxy S24 Ultra" التي عدّلتها وزينتها بأشكال مصنوعة من الذهب والأحجار الكريمة.

وأشارت الشركة إلى أن مجموعة " Era of Dragon" من هواتف سامسونغ الجديدة ستضم عدة نماذج من الهواتف التي ستطلق بأعداد محدودة، وصمم بعضها ليكون مزينا بالذهب، وبعضها تم تزينه بأشكال مصنوعة من التيتانيوم.

وحملت أغلى نسخة من الهواتف المذكورة اسم "Yong"، وتم تزينها بزخارف على شكل تنين من الذهب من عيار 24 قيراط، وعناصر من التيتانيوم مع طلاء PVD باللون الأسود، إضافة إلى حبات من الماس، وتأتي هذه الأجهزة بذاكرة داخلية بسعة 256 غيغابايت، أما أسعارها فتبدأ من 980 ألف روبل (نحو 11 ألف دولار).

أما نسخة "برج الحوت" من هذه الهواتف فزينت بالتيتانيوم والفضة وأحجار الياقوت، وحصلت على ذواكر داخلية بسعة 256 غيغابايت، وأسعارها تبدأ من 6800 دولار تقريبا.

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وأطلقت Caviar أيضا نسخة من هذه الهواتف لأصحاب برج الحمل، زينتها بالتيتانيوم ومجوهرات سواروفسكي، وتبدأ أسعار هذه النسخ من 6700 دولار تقريبا.

المصدر: ixbit