مواصفات Galaxy S24 Ultra.. أفضل هاتف جديد من سامسونغ

كشفت سامسونغ عن هاتف Galaxy S24 Ultra المجهّز بتقنيات ومواصفات تجعله أحد أفضل الهواتف الذكية حتى الآن.

ويأتي الهاتف بهيكل متين بمحاط بإطارات من التيتانيوم المقاوم للصدمات والخدوش، وحصل على حماية من الماء والغبار وفق معيار IP68، أبعاد الهيكل (162.3/79/8.6) ملم، ووزنه 232 غ.

وتميّز الهاتف بشاشة مسطحة من نوع Dynamic LTPO AMOLED 2X، مقاسها 6.8 بوصة، دقة عرضها (3120/1440) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 2600 شمعة/م تقريبا، وحميت الشاشة بزجاج Corning Gorilla Glass Armor الشديد المتانة.

يعمل الجهاز بنظام Android 14 مع واجهات One UI 6.1، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 المطوّر بتقنية 4 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 750، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت، و1 تيرابايت.

والكاميرا الأساسية له حصلت على 4 عدسات بدقة (200+50+12+10) ميغابيكسل، فيها عدسة ماكرو وعدسة للتصوير العريض، ومستشعر ليزري لقياس المسافات وضبط عمق الصورة، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 12 ميغابيكسل يمكنها تصوير فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية.

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حصل الهاتف على تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تحسن دقة الصور وتطيل مدة استخدام البطارية، وجهّز بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.2، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، أما بطاريه فأتت بسعة 5000 ميلي أمبير يمكن شحنها بشاحن سريع باستطاعة 45 واط، ويمكن شحنها لاسلكيا بشاحن باستطاعة 15 واط، كما يمكن استعمال الهاتف كشاحن لاسلكي للهواتف والأجهزة الأخرى.

المصدر: gsmarena