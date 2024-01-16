Xiaomi تطرح ساعة مميزة بسعر منافس

أعلنت Xiaomi عن بدء المبيعات العالمية لساعة Redmi Watch 4، التي جهّزت بمواصفات ممتازة وستطرح بسعر منافس.

تأتي الساعة بهيكل مصنوع من البلاستيك والمعدن، أبعاده (47.6/41.1/10.5) ملم، وزنه 31.5 غ، ومحمي من الماء والغبار وفق معيار 5ATM.

وحصلت على شاشة AMOLED بمقاس 1.97 بوصة، دقة عرضها (450/390) بيكسل، معدل سطوعها 302 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنية Always-on display.

تعمل الساعة بنظام HyperOS، وجهّزت بمكبرات صوت لعرض الموسيقى، ومستشعرات لقياس معدلات نبض القلب ومعدلات الأكسجة في الدم، وتطبيقات لمراقبة النشاط البدني اليومي للمستخدم.

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ودعمتها Xiaomi بشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وتقنيات "بلوتوث 5.3" للاقتران السريع مع الهواتف والأجهزة الذكية، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبوصلة إلكترونية، وبطارية بسعة 470 ميلي أمبير.

وتطرح هذه الساعة بألوان أساسية هي الأبيض والأسود، وبسعر 107 دولارات تقريبا.

المصدر: 3dnews