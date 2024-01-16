ASUS تكشف عن شاشة محمولة لم يطرح مثلها من قبل!

خلال مشاركتها بمعرض CES 2024 التقني، كشفت ASUS عن شاشة كبيرة قابلة للطي يمكن حملها بسهولة في حقيبة صغيرة، واستعمالها مع مختلف أنواع الحواسب والأجهزة الذكية.

وتأتي شاشة ZenScreen Fold الجديدة من نوع OLED بمقاس 17.3 بوصة، مثبتة على هيكل قابل للطي من المنتصف، ما يسهل عملية حملها واستخدامها في أي مكان. دقة عرض هذه الشاشة (2560/1920) بكسل، ووزنها نحو 1.7 كلغ.

وتوفر هذه الشاشة إمكانيات عرض ممتازة للفيديوهات والصور، وفضلا عن حصولها على شهادة DisplayHDR True Black 500 التي تضمن تقديمها صورا بألوان مشبعة وغامرة.

وزودتها ASUS بعدة منافذ USB-C، ومنفذ mini HDMI، الأمر الذي يسهل وصلها مع أنواع مختلفة من الحواسب والأجهزة الذكية.

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وكشفت ASUS خلال المؤتمر أيضا عن شاشة محمولة أخرى هي ZenScreen MB229CF، أتت بمقاس 21.5 بوصة، دقة عرضها (1920/1080) بيكسل، ترددها 100 هيرتز.

تأتي هذه الشاشة بوزن 2.3 كلغ تقريبا، وجهّزت بمنفذ USB Type-C، ومنفذ HDMI، ومنفذ للسماعات، وزودت بمكبرات صوت عالية الأداء.

المصدر: edgeup.asus.com