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Oppo تعلن عن أحدث سماعاتها اللاسلكية الصغيرة

العالم الرقمي و Social media

Oppo تعلن عن أحدث سماعاتها اللاسلكية الصغيرة
youtube/OPPO Indonesia
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أعلنت Oppo عن سماعات Enco Air3s التي أتت بمظهر أنيق ومواصفات عملية.

حصلت السماعات الجديدة على حماية من الماء والغبار وفق معيار IP54، وأتت كل سماعة بوزن 3.7 غ فقط، وجهّزت بمكبر صوت بمقاس 1.4 ملم.

وبداخل كل سماعة من هذه السماعات بطارية صغيرة تكفيها لتعمل 6 ساعات بالشحنة الواحدة، كما زودتها Oppo بمحفظة بلاستيكية أنيقة وصغيرة فيها بطارية شحن إضافية توفر 25 ساعة من العمل للسماعتين.

وحصلت هذه السماعات على معالجات HiFi 5 DSP التي تمكنها من معالجة الأصوات دون الاعتماد على الهاتف المقترنة به، كما جهّزت بتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تعالج الضوضاء الخارجية لتوفير جودة صوت ممتازة أثناء المكالمات.

Oppo تعلن عن أحدث سماعاتها اللاسلكية الصغيرة
superplanshet.ru
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ودعمتها Oppo بتقنيات "بلوتوث 5.3" للاقتران مع الهواتف والأجهزة الإلكترونية الأخرى، وتقنيات Google Fast Pair التي تسرع عملية اقترانها بالأجهزة أيضا.

وستطرح هذه السماعات في الأسواق العالمية بلونين، وبسعر 52 دولارا تقريبا.

المصدر: oppo.com

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