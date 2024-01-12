Xiaomi تطلق هاتفا بمواصفات وكاميرات ممتازة

قررت Xiaomi توسيع مجموعة أجهزة Poco، وأعلنت عن هاتف مزوّد بتقنيات ممتازة وكاميرات عالية الأداء.

يأتي هاتف Poco X6 Pro الجديد بهيكل أنيق مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP54، أبعاده (160.5/74.38.3) ملم، وزنه 186 غ.

وشاشته أتت من نوع AMOLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (1220/2712) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 1200 شمعة تقريبا، وتعمل هذه الشاشة مع تقنيات +HDR10 وDolby Vision لتوفير دقة ممتازة في عرض الصور والفيديوهات.

يعمل الهاتف بنظام Android 14 مع واجهات HyperOS، ومعالج Mediatek Dimensity 8300 Ultra، ومعالج رسوميات Mali G615-MC6، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.

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والكاميرا الأساسية له جاءت ثلاثية العدسة بدقة (64+8+2) ميغابيكسل، فيها عدسة ماكرو وعدسة للتصوير الفائق العرض، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 16 ميغابيكسل.

حصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 67 واط.

المصدر: gsmarena