Asus تكشف رسميا عن أقوى هواتفها
كشفت Asus عن هاتف ROG Phone الجديد الذي طورته ليكون أحد أفضل هواتف اندرويد على الإطلاق، وجهازا مميزا لمحبي ألعاب الفيديو.
ويأتي هاتف ROG Phone 8 Pro الجديد بهيكل أبعاده (163.8/76.8/8.9) ملم، وزنه 225 غ، ومحمي من الماء والغبار وفق معيار IP68.
حصل الجهاز على شاشة LTPO AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 165 هيرتز، معدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 1600 شمعة/م تقريبا، ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass Victus 2 المضاد للصدمات والخدوش.
ويضمن الأداء الممتاز له معالج Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3، ومعالج رسوميات Adreno 750، وذواكر وصول عشوائي 16 و24 غيغابايت، وذواكر داخلية 512 غيغابايت، و1 تيرابايت.
أما كاميرته الأساسية فحصلت على 3 عدسات بدقة (50+32+13) ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 32 ميغابيكسل.
وزودته Asus بمراوح تبريد خارجية للحفاظ على أداء مستقر أثناء تشغيل الألعاب، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذي USB Type-C، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 65 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي سريع باستطاعة 35 واط.