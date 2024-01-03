أشهر الهواتف الذكية التي ظهرت عام 2023

ظهرت، عام 2023 الكثير من الهواتف، التي تميزت بتصاميمها العصرية وأدائها الممتاز، وحاولت شركات الإلكترونيات تقديم أفضل ما لديها لتثبت تفوقها في سوق الأجهزة الذكية.

Galaxy S23 Ultra:

حصل هذا الهاتف على شعبية كبيرة وحقق مبيعات ممتازة بفضل كاميراته العالية الأداء وجودة المواد التي صنع منها، والتقنيات المتطورة التي حصل عليها.

زوّد الجهاز بشاشة Dynamic AMOLED 2X بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (3088/1440) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل سطوعها 501 شمعة/م تقريبا، ومعالج Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 المتطور، ومعالج رسوميات Adreno 740، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 و512 غيغابايت، و1 تيرابايت، وحصلت كاميرته الأساسية على 3 عدسات بدقة (200+10+10) ميغابيكسل، أما الكاميرا الأمامية فيه فأتت بدقة 12 ميغابيكسل، وزودت بتقنيات خاصة لتوثيق صور وفيديوهات عالية الدقة أيضا.

iPhone 15 Pro Max:

تميّز هذا الهاتف بهيكله المتين الذي دخل في تركيبه التيتانيوم، وبكاميرته الأساسية التي أتت بدقة (48+12+12) ميغابيكسل، فضلا عن حصوله على معالج A17 Pro الجديد من آبل، والذي وفر له أداء ممتازا وتعاملا سريعا مع البيانات وشبكات الإنترنت، كما زوّد بمنفذ USB Type-C 3.2 Gen 2 الذي يؤمن الشحن السريع ونقل البيانات بسرعة أيضا.

Sony Xperia 1 V:

يعتبر هذا الجهاز من بين أفضل الهواتف التي طرحتها سوني حتى الآن، ويتميز بشاشته الممتازة التي أتت من نوع OLED، مقاسها 6.5 بوصة، ودقة عرضها (3840/1644) بيكسل، كما برز من خلال كاميرته الأساسية التي صنفت من بين أفضل كاميرات الهواتف، إذ جاءت هذه الكاميرا بثلاث عدسات بدقة (48+12+12) ميغابيكسل، فضلا عن تزويده ببطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع تقنيات الشحن السريع والشحن اللاسلكي.

هاتف Motorola المرن:

كشفت Motorola خلال مؤتمر تقني عن هاتف ذكي لم يسبق أن طرح مثله من قبل، إذ حصل على شاشة مرنة وهيكل قابل للطي بوضعيات مختلفة، ما يمكن من استعماله كهاتف عادي أو وضعه على المعصم ليصبح شبيها بسوار ذكي ذو شاشة لمس كبيرة.

Doogee V30 Pro:

صنّف هذا الجهاز من بين أفضل الهواتف المصفحة الشديدة المتانة التي تم الإعلان عنها عام 2023، إذ جاء بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (200+24+16) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل، كما زوّد بمعالج Mediatek MT6877V Dimensity 7050، ومعالج رسوميات Mali-G68 MC4، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 512 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

Oppo Find N3:

يعتبر هذا الهاتف من بين أفضل الهواتف الذكية القابلة للطي كونه يقدم أداء ممتازا بفضل معالج Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2، ومعالج رسوميات Adreno 740، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية 512 غيغابايت و1 تيرابايت.

ويتميز بشاشة مرنة من نوع Foldable LTPO3 OLED بمقاس 7.82 بوصة، دقة عرضها (2268/24409) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 2800 شمعة/م تقريبا، و كاميرا أساسية ثلاثية العدسة أتت بدقة (64+48+48) ميغابيكسل، وفيها عدسة للتصوير الفائق العرض.

وزوّد بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنيات Infrared للتحكم عن بعد بالأجهزة الإلكترونية، وبوصلة إلكترونية، وجهّزته ببطارية بسعة 4805 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 67 واطا ويمكن شحنها لاسلكيا.

Lava Blaze 2:

اعتبر هذا الهاتف منافسا قويا لهواتف سامسونغ وهواوي من الفئة المتوسطة كونه حصل على مواصفات جديدة ويطرح بأسعار مقبولة، وجهّز بكاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (13+2) ميغابيكسل، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 8 ميغابيكسل ومجهزة بعدسة للتصوير العريض.

ودعم بشاشة IPS LCD بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 270 شمعة/م تقريبا، ونظام Android 12، ومعالج Unisoc Tiger T616، ومعالج رسوميات Mali-G57 MP1، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

المصدر: RT