سامسونغ تعلن عن "هاتفها المصفح" الجديد

بدأت سامسونغ بالترويج لهاتفها الجديد الذي حصل على هيكل قوي يجعله أكثر هواتف أندرويد متانة.

ويأتي الهاتف بهيكل أبعاده (169/80.1/10.2) ملم، وزنه 240 غ، محمي من الماء والغبار وفق معيار IP68، ومقاوم للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H.

أما شاشته فأتت TFT LCD بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (2408/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا، وحميت هذه الشاشاة بزجاج +Corning Gorilla Glass Victus المضاد للصدمات والخدوش.

يعمل الهاتف بنظام Android 14 مع واجهات One UI 6، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

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وجاءت الكاميرا الأساسية له بدقة 50 ميغابيكسل، فتحة عدستها f/1.8، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 5 ميغابيكسل.

زوّد الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 4050 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 15 واط.

المصدر: gsmarena